Elisabetta Gregoraci in vacanza a Noto e a Ragusa Ibla: «Sicilia, metà del mio cuore»

Elisabetta Gregoraci sceglie la Sicilia per trascorrere alcuni giorni di vacanza di fine agosto. La showgirl e conduttrice televisiva ha condiviso sui social degli scatti con lo sfondo incantevole di Ragusa Ibla e di Noto.

"Sicilia bedda", scrive l'ex moglie di Flavio Briatore per accompagnare le fotografie su Instagram, dove sottolinea anche il legame per l'Isola: "La Sicilia è metà del mio cuore". Tappa anche a Modica, insieme al fidanzato Giulio Fratini. La coppia, da quest'estate uscita allo scoperto, ha anche trascorso una vacanza in Grecia poche settimane fa.