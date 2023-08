Arisa in vacanza a Noto tra relax, divertimento e nuovo taglio di capelli

Vacanze siciliane per Arisa che da qualche giorno si trova a Noto dove, insieme ad amici, ha deciso di trascorrere un periodo di relax e divertimento. È stata la stessa cantante a far sapere dove si trova, pubblicando diverse foto sui propri profili social.

E così, tra una passeggiata nella città del barocco, selfie nella casa di villeggiatura immersa tra la natura, Arisa ha trovato il tempo anche per recarsi dal parrucchiere e farsi tagliare i capelli. Queste ultime immagini sono state postate sul profilo Facebook dell'acconciatore Salvo Peluso che ha scritto: "Che bella sorpresa. Felici di averti servita!"

La cantante quindi prosegue la sua vacanza a Noto, è stata avvistata in un ristorante del centro storico e ha posato, felice, con la titolare, e si è recata anche presso il Caffè Sicilia.

Arisa, in occasione della vacanza in Sicilia, è tornata ad essere più attiva sui social, dopo un periodo di stasi preceduto dallo sfogo di qualche settimana fa, in cui ha manifestato un certo malessere. Era stata vista in lacrime commentando l'esibizione canora a "Tutti i sogni ancora in volo", il programma di Massimo Ranieri su Rai 2, dicendosi insoddisfatta di sé sotto diversi aspetti, da quello artistico a quello estetico.

Ecco che adesso, tra le bellezze siciliane e attorniata dai propri amici, è tornata ad essere sorridente.