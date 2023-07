La confessione di Costanza Caracciolo: "Ho la diastasi addominale, insultata sui social"

"Credo che l'aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso". Così Costanza Caracciolo, siciliana di Lentini, ha parlato per la prima volta della patologia sviluppata in seguito alle due gravidanze: la distasi addominale. L'ex velina di Striscia la notizia ha svelato di avere una separazione dei retti addominali di cinque centimetri, che fanno apparire rotonda la sua pancia come se fosse perennemente incinta. Un disturbo comune a molte altre donne che, però, nel suo caso l'ha fatta finire nel mirino degli hater, che molto spesso l'hanno insultata

"Tra una gravidanza e l'altra non ho avuto né il tempo né le energie per rimettermi in forma con un'attività fisica costante e un buon piano alimentare - ha detto la compagna di Bobo Vieri -. Forse è per questo che i muscoli addominali, che normalmente sono paralleli e uniti da una fascia fibrosa centrale, non hanno retto, allontanandosi sempre di più gli uni dagli altri". Inizialmente Costanza Caracciolo ha attribuito la rilassatezza dell'addome a una condizione fisiologica dovuta ai cambiamenti prodotti dalle due gravidanze (nel 2018 e 2020), ma poi ha capito che il suo era un problema comune a altre donne. Ora ha spiegato il suo malessere, non fisico ma mentale, dovuto appunto all'odio dei commentatori sui social.