A Noto un consolato del Garbage Patch State: la città del barocco in prima linea per la tutela dell’ambiente

Noto sarà consolato del Garbage Patch State, per la tutela dell’ambiente contro l’inquinamento in particolar modo della plastica. Venerdì prossimo, 30 giugno, alle 18,30 nella sala degli specchi del Comune di Noto, Maria Cristina Finucci, architetto artista nota internazionalmente per essere la presidente del Garbage Patch State (lo Stato da lei fondato all'Unesco nel 2013, per denunciare il problema dell'inquinamento da plastica), dopo aver aperto la prima ambasciata al Maxxi di Roma, fonderà due consolati del Garbage Patch State, uno al Comune di Noto e l'altro al Parco dell'Anima, attraverso una performance inedita. Verrà infatti proiettato un video, per raccontare gli ultimi dieci anni della sua opera, dedicati interamente alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inteso in senso più ampio possibile.

A seguire, un frammento della sua installazione più celebre, dal titolo Help, parola con la quale l'artista sintetizza un grido di aiuto per mettere l'accento sulle ferite inferte alla natura, sarà collocata nel Parco dell'Anima, fondato da Alessia Montani e Luigi Grasso con M'ama…art, un museo a cielo aperto, che ambisce divenire la banca dei semi antichi del mondo, in colloquio con artisti contemporanei, per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e la salute dell' ecosistema.

“Noto possiede una dimensione narrativa della bellezza che va oltre persino la sua stessa identità barocca – dice Il sindaco di Noto Corrado Figura –. In questa battaglia per affermare la bellezza attraverso la salvaguardia dell'ecosistema da uno dei suoi più micidiali nemici, la plastica, Noto sarà dunque consolato del Garbage Patch State, perché vuole essere luogo e idea di un nuovo modo di vedere il futuro e il nostro viaggio su questo pianeta. Saranno le nostre azioni, le nostre scelte e le nostre iniziative a doverci rendere globalmente riconoscibili di un impegno che faccia di questo territorio una chiave di lettura di una vera innovazione umana e culturale ma anche economica e sociale."

Per l'occasione, alla sala degli Specchi della città barocca, si riuniranno alcuni tra i più rappresentativi esponenti del mondo dell'arte contemporanea, per condividere metodi e pratiche su come l'arte possa sensibilizzare l'opinione pubblica sulle urgenze del mondo contemporaneo, e sull'importanza di preservare l'inestimabile patrimonio della natura e della diversità dei territori, fondamentale anche per la tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.