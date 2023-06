A Noto apre i battenti “Santagatha”, una boutique d’alta moda nell’ex chiesa di Sant’Agata

È stata inaugurata a Noto “Santagatha”, una boutique d’alta moda realizzata nell’ex chiesa di Sant’Agata, in via R. Trigona, che ieri ha aperto ufficialmente le porte. La boutique d’alta moda, firmata PozziLei, è stata denominata “Santhagata” per richiamare il nome latino della chiesa, conciliando la moda con l’arte e la cultura. Un concept store che si focalizzerà sul lifestyle, con spazio all’abbigliamento, ai profumi, ai cappelli e ai libri.

“L’amministrazione – si lege in un post su Facebook pubblicato nella pagina del sindaco Corrado Figura – nell’ottica di valorizzazione, conservazione e di utilizzo ottimale dei beni immobili di sua proprietà, si è posta degli obiettivi prioritari: creare un’attrattiva con un ritorno per la città sia economico che in termini di pubblicità, rafforzando il ruolo della città di Noto quale centro degli interessi connessi al commercio del territorio, con la valorizzazione in termini di sviluppo sociale ed economico della zona del piano alto della città di Noto”. Ma c’è anche una necessità sul fronte del patrimonio immobiliare. “Nel contempo, inoltre – si legge ancora nel post – vogliamo mantenere un ottimale stato generale degli immobili, grazie all'esecuzione dei lavori pubblici finanziati con i fondi privati e del Pnrr, finalizzati al miglioramento antisismico, valorizzazione e conservazione del patrimonio monumentale”.

“Santagatha” nasce in uno spazio di circa 300 metri quadri, di cui 270 destinati alla vendita. L’area è stata valorizzata senza effettuare nessuna modifica. La boutique, infatti, è stata oggetto di un restauro conservativo con l’amministrazione e la soprintendenza delle Belle arti.