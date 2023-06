Marzamemi dice addio allo chef Dinatale, era malato

Non si può morire così giovani, non ci posso credere. Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande chef, una persona perbene, sensibile e di grande umanità". È uno dei tanti messaggi di cordoglio rivolto allo chef di Pachino Matteo Dinatale, morto per un male incurabile.

Si è spento a soli 53 anni, dopo una vita passata tra i fornelli grazie ai quali si era fatto conoscere soprattutto a Marzamemi ma anche nel resto del Siracusano.

Il suo primo ristorante fu il Giramapao, aperto dallo chef insieme alla moglie Paola Civello. Poi si trasferì in piazza Regina Margherita, sempre a Marzamemi, dove aprì Spizzuliu.

La sua morte prematura ha lasciato sgomenta la comunità di Marzamemi. Tanti i messaggi sui social di amici, familiari e clienti che ricordano Matteo Dinatale, originario di Noto, che lascia la moglie e due figlie.

"Caro Matteo - scrive Peppe Giliberto - ti mando un saluto per questo tuo ultimo viaggio. Persona squisita, padre, marito, nonno, chef speciale".

Massimiliano Interlando: "Sei stato sempre un caro amico per me e per tutta la mia famiglia e lo sarai per sempre nei nostri ricordi. Non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua bontà d'animo. È stato un piacere vivere, lavorare e ridere insieme a te., ma oggi mi si stringe il cuore e faccio fatica a trattenere le lacrime. Ciao caro Matteo Dinatale ci mancherai tantissimo".

