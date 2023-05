Il siracusano Peperino a fianco di Ezio Greggio in «No talent, c'è spazio per tutti»

Juan Lucas Peperino annuncia, attraverso i social, un nuovo programma a fianco di Ezio, dal titolo "No talent, c'è spazio per tutti". Del programma, prodotto da Dr Podcast, non si hanno altre notizie: in un video Gianluca Brunno, in arte Peperino, lancia il nuovo talent al fianco di Ezio Greggio e Marco Salvati.

Peperino è un 30enne siracusano, divenuto famoso per i suoi video diffusi tramite i social. È conosciuto per i suoi modi eccentrici, per i suoi video dove Peperino può contare su oltre 360mila followers. È anche diventato simbolo del “Pride”, anche se il suo altro obiettivo è essere un’icona per coloro che stanno vivendo una battaglia personale contro il bullismo e l’omofobia.

La parola simbolo di Peperino è "Cavalliniiiii", termine presente anche nel video che lo stesso pubblica sui social annunciando l'importante novità.

"No talent, c'è spazio per tutti, con Ezio Greggio e Marco Salvati. Cavalliniiiii", questa la frase in un filmato di 9 secondi sui canali social di Juan Lucas.

© Riproduzione riservata