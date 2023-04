Siracusa, cento candeline per Carmela Conigliaro: dal Comune in dono una targa

Una nuova nonnina centenaria in Sicilia. Questa volta si fa festa a Siracusa dove a tagliare il traguardo delle cento candeline è stata Carmela Conigliaro, una bellissima ed elegante signora, come la definiscono molti conoscenti sui social. Grazie infatti a un post del sindaco Francesco Italia, che ha pubblicato una foto con la signora Conigliaro mentre le viene consegnata una targa, sono scattati in poche ore quasi duecento messaggi di auguri.

Un fiume di emozioni per la nonnina siracusana, che ha festeggiato il compleanno insieme alla sua famiglia.

