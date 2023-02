Centra il 9 con il 10&Lotto, ad Augusta vinti 20 mila euro

Nel Siracusano il 10&Lotto regala venti mila euro a un gocatore di Augusta. Il fortunato ha centrato un 9 nell’ultimo concorso che ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 620 milioni dall’inizio dell’anno.

Nel concorso dello scorso 5 gennaio, a Siracusa è stato centrato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Lo scorso anno, ad agosto, realizzato un sei Doppio Oro da 60 mila euro a Lentini, nella zona nord della provincia.

Appena dieci giorni fa la Sicilia è stata baciata dalla fortuna con il Superenalotto, con 9 delle 90 vincite in tutta Italia (4 milioni di euro a testa), dove i fortunati giocatori hanno scommesso 5 euro ciascuno su un sistema attraverso la bacheca Sisal. Quella dello scorso 16 febbraio è stata la vincita più alta nella storia del gioco e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Il 6 mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando furono vinti 156 milioni di euro a Montappone, borgo in provincia di Fermo.

