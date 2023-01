Famiglia di Noto a «C'è Posta per te»: Valentina cerca il marito Corrado dopo averlo tradito virtualmente

A C'è posta per te ieri sera, sabato 28 gennaio, due coniugi di Noto, il padre e la madre di due bambini. A cercare di salvare il rapporto col marito è Valentina, una donna che dopo dieci anni di fidanzamento e quindici di matrimonio è stata lasciata dal coniuge, che ha scoperto alcuni messaggi che la moglie scambiava con un altro uomo. «Non l’ho mai tradito fisicamente ma solo virtualmente - ha detto Valentina -. Di nascosto da tutti, noi abbiamo ancora rapporti intimi e ci amiamo».

Nella sua lettera inviata alla redazione del programma, la signora netina racconta un uomo all'antica e distratto, a tal punto da non accorgersi nemmeno dei tentativi della donna, quando i due stavano ancora assieme, di ripristinare un rapporto ormai logoro. Valentina una sera aveva perfino indossato un completo intimo per provocare il marito, ma lui si accorse solo che la moglie era scalza e glielo fece notare. La donna, probabilmente insoddisfatta dalle mancate attenzioni, comincia a cercare altro. Dapprima un lavoro: inizia ad occuparsi di anziani, ad organizzare eventi e gite turistiche per loro. Ma questa cosa non fa piacere a Corrado, perché toglie tempo alla famiglia. Nel 2020 muore il padre di Valentina e il marito le impedisce perfino di recarsi al cimitero: «Devi restare a letto con me», le dice. Vorrebbe prendere una laurea, ma lui non è d'accordo. Cambia a quel punto qualcosa nella testa della donna che, stanca del marito, mortificata da quelle continue disattenzioni, dalle rinunce e dai rimbrotti, comincia a chattare con un amico che la riempie di complimenti e la fa sentire donna. È un incontro solo virtuale che dura parecchi mesi, interrotto quando Corrado scopre tutto. In seguito a quello che lui considera un vero e proprio tradimento, anche se non consumato fisicamente, va su tutte le furie e se ne va di casa, avviando dopo qualche giorno l'iter per la separazione.

A recapitare l'invito al marito nella città del Barocco, è il comico palermitano, postino storico del format di Canale 5, Marcello Mordino. L'uomo accetta l'invito e va in studio. Valentina, nonostante tutto, lo implora di tornare assieme e di salvare il matrimonio: «Non voglio che la mia famiglia si rompa e non voglio neanche diventare l’amante di mio marito», dice a Maria De Filippi e al coniuge. I due, infatti, continuano ad avere rapporti sessuali clandestinamente, ma per lui si tratta solo di uno sfogo fisico e non vuole più tornare a casa: «Chiudi la busta - dice più volte alla conduttrice - per adesso sto bene così». Poi abbandona lo studio, lasciando Valentina ancora una volta insoddisfatta.

© Riproduzione riservata