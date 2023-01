Nasce a Siracusa il primo centro di fecondazione assistita: stop alle trasferte

Inaugurato il primo centro centro di fecondazione assistita a Siracusa. Da oggi, i siracusani e gli abitanti della provincia non avranno più la necessità di dover raggiungere Catania per i trattamenti che spesso vedono cicli anche di due settimane consecutive. Un grande passo avanti per la sponda orientale della regione, che adesso vede sorgere un secondo centro Hera in via Carlo Forlanini 7, proprio sotto la spinta dei tanti pazienti che negli anni hanno frequentato la struttura catanese ed espresso un disagio.

«Noi ci accorgiamo che i pazienti hanno difficoltà a raggiungere Catania per motivi di lavoro – afferma la dottoressa Sandrine Chamayou, embriologa-genetista, che si occupa della direzione dei laboratori -. Ma l’infertilità è un disagio quotidiano. Abbiamo pensato quindi di andare incontro alle coppie e dare assistenza in loco». La struttura a Siracusa si avvarrà dell’esperienza trentennale del Centro Hera di Catania: anche nel siracusano, avranno luogo tutte le tecniche di fecondazione in vitro e il congelamento di gameti ed embrioni e, quando necessario, verranno aiutati i pazienti infertili e i pazienti fertili portatori di malattie genetiche affinché anche loro abbiano a possibilità di scegliere di non fare nascere un bambino malato con la diagnosi genetica pre impianto.

Il centro centro è la prima nuova struttura sanitaria della provincia specializzata in Medicina e Biologia della Riproduzione e lavorerà in stretta collaborazione con le strutture sanitarie del territorio siracusano: per questo, sarà dotata di tutte le più avanzate tecniche diagnostico-terapeutiche per offrire ai propri pazienti un servizio efficiente e personalizzato e sarà composto da medici, biologi, genetisti, psicologi e ostetriche esperti nella prevenzione e nella cura dell’infertilità, specializzati in Medicina e Biologia della Riproduzione.

All’inaugurazione, presente anche il sindaco, Francesco Italia, il direttore sanitario dell’Asp di Siracusa Salvatore Madonia, il presidente dell’Ordine dei medici Anselmo Madeddu, il prof. Antonino Guglielmino e la direttrice sanitaria del Centro Hera Siracusa dottoressa Giuseppa Fuggetta.

