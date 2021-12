"Babbo Natale non esiste": le parole del vescovo di Noto raccontate anche negli Usa

Arrivano oltreoceano le affermazioni del vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, che nei giorni scorsi, incontrando una scolaresca in Sicilia, aveva detto che «Babbo Natale non esiste», suscitando qualche contrarietà tra genitori e insegnanti.

Della vicenda ora si occupa anche il New York Times che ha dedicato alla vicenda un lungo articolo. Dalla storia del vescovo «negazionista» l’articolo ricorda tutte le volte che in Italia c'è stata una presa di posizione contro Santa Claus da parte della Chiesa. Poi il giornale americano cita anche la reazione dei politici italiani della destra alle linee guida della Ue, poi ritirate, che chiedevano di non parlare del Natale. E ricorda che anche Papa Francesco ha definito quel documento «un anacronismo».

