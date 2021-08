La fortuna bacia Floridia, vinto un milione di euro: indovinata cinquina al Million day

È caccia aperta al nuovo milionario, che come accade in questi casi, avrà festeggiato la vincita con i familiari più stretti senza fare trapelare nulla all’esterno. La Dea bendata il 10 agosto ha fatto tappa a Floridia, comune ad una decina di chilometri da Siracusa.

Un giocatore, con una schedina da un euro, ha indovinato i cinque numeri estratti nel concorso di martedì scorso della lotteria del Million day, che consentono di vincere un milione di euro, il massimo importo che si può vincere. Solo ieri la Lottomatica ha avvisato i titolari della rivendita di tabacchi di viale Vittorio Veneto, di proprietà di Paolo Pappalardo.

«Non sappiamo chi sia il vincitore - hanno detto Alessia Faraci, moglie del titolare, e la figlia Aida Pappalardo -, non si è fatto vivo, speriamo che questa vincita sia andata a qualcuno che ne ha veramente bisogno e che, magari, si ricordi di noi». Il Million day si basa su un’estrazione giornaliera di numeri, alle 19, come in una vera lotteria. Indovinando 5 numeri su 55 si ottiene una vincita da un milione. Ed è quello che è capitato al fortunato floridiano che ha giocato questa combinazione: 7-15-18-30-51.

