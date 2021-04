Tartaruga Caretta caretta salvata nelle acque di Augusta, curata nel Centro regionale di recupero

Una tartaruga della specie protetta Caretta caretta è stata recuperata, questa mattina, dalla guardia costiera di Augusta e portata al Centro regionale di recupero delle tartarughe marine dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

L'esemplare, di media grandezza, in questi giorni sarà sottoposto ad esami diagnostici per valutarne lo stato di salute e per stabilire la terapia adatta prima di poterla rimettere in libertà.

“Il recupero della tartaruga ad Augusta – ha detto il commissario straordinario Salvatore Seminara - rappresenta un’ulteriore opportunità per il nostro centro, impegnato tutti i giorni ad accogliere le sentinelle del mare, a curarle e a riabilitarle prime di riportarle nel loro habitat naturale. Da anni, ormai, dedichiamo tanta attenzione alle tematiche riguardanti la salute delle tartarughe marine che rappresentano un importante bioindicatore della qualità dei nostri mari. L’apertura del centro al pubblico è infatti una delle iniziative che abbiamo messo in atto per far conoscere il nostro impegno per la salvaguardia delle tartarughe e per sensibilizzare i cittadini al rispetto della natura e del mare”.

Il centro, operativo h24, sta organizzando due liberazioni di tartarughe che avverranno mercoledì 7 aprile, all’Addaura, e venerdì 9 aprile a Termini Imerese.

