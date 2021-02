Siracusa, youtuber con oltre un milione di iscritti incide vinile: nuovo progetto di Salvo La Monica

Salvo La Monica, il videomaker di Siracusa che la scorsa estate ha superato il milione di iscritti sul suo canale youtube, ha realizzato un vinile in versione limitata con due tracce musicali inedite: sul lato A è possibile ascoltare, Dragon Ball Super Ultra instinct Kamehameha; mentre sul lato B è inciso il brano Kamehameha Dancing.

La Monica ha realizzato video e canzoni che hanno toccato punte di 30 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. E' conosciuto per i suoi video di The Mask e Drangon Ball, che mescolano insieme creatività e competenze tecniche con l'uso di effetti speciali.

"Pur essendo uno youtuber che s'è distinto per la contemporaneità nell'evoluzione comunicativa - spiega La Monica - ho deciso di incidere due dei miei brani su vinile perché era importante targhettizzare la mia musica anche nel mercato musicale discografico come avveniva una volta. L'uscita di un 45 giri ha sempre avuto un'emozione particolare e ho voluto far rivivere questa sensazione anche al mio pubblico più giovane".

© Riproduzione riservata