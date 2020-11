Coronavirus, vescovo Siracusa: "È il tempo di aprirci a fraternità"

«In questo difficile tempo di crisi apriamoci sempre più ai segnali di grande solidarietà, di autentica fraternità e di vera comunione».

Lo scrive l’arcivescovo di Siracusa Francesco Lomanto, nel suo messaggio inviato alla comunità diocesana nel periodo di Avvento. Lomanto ha invitato a trasformare il tempo della pandemia nel tempo della fratellanza: «In questo difficile tempo di crisi, che ha messo alla prova i limiti fisici dell’umanità, apriamoci sempre più ai segnali di grande solidarietà, di autentica fraternità e di vera comunione, nella piena consapevolezza che 'ci spetta assumere la responsabilità per il futuro e proiettarlo come fratelli', perchè non ci salviamo da soli. Ogni tipo di pandemia ci induca a muovere lo sguardo dal noi verso gli altri per volgerlo insieme verso Gesù, unica salvezza del mondo. Impariamo tutti ad amare dal Santo Bambino». (AGI)

© Riproduzione riservata