Claudio Baglioni, concerti in Sicilia: raddoppia la data di Siracusa

Claudio Baglioni tornerà sulle scene live nel 2021 con lo spettacolo “Dodici note", in cui la musica e le parole del cantante e compositore italiano si fondono in una dimensione live di pop-rock sinfonico che unisce grande orchestra classica, coro lirico, big band e voci moderne.

Ai 12 concerti annunciati, si aggiungono ora 2 nuovi appuntamenti live in due teatri luoghi d’arte unici al mondo: una seconda data al teatro Greco di Siracusa il 17 luglio (dopo quella del 16 luglio) e una seconda data all’Arena di Verona il 12 settembre (dopo quella dell’11 settembre).

L’evento è organizzato dalla Friends and Partners in collaborazione con Puntoeacapo.

I biglietti per le nuove date di Siracusa e Verona saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle 11 di domani. Dalle 11 di sabato, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e dalle 11 di sabato 12 settembre nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

