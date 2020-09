Chiara Ferragni e Fedez, due anni di matrimonio: sui social il video delle nozze a Noto

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano i due anni di matrimonio.

Era il 1° settembre del 2018 quando la coppia sbarcò in Sicilia per giurarsi amore eterno. Un vero e proprio evento per la cittadina del Siracusano, in festa già dal giorno prima delle nozze. Oggi, vista la ricorrenza, l'influencer ha condiviso su Instagram un video che ricorda e riassume la cerimonia.

Alle nozze tanti invitati, le rispettive famiglie, e il piccolo Leone.

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato la loro relazione nel 2016. Il loro primogenito Leone è nato a West Hollywood, contea di Los Angeles, il 19 marzo 2018.

A settembre dello stesso anno, quindi, le nozze. La proposta di matrimonio era arrivata il 6 maggio 2017, durante una data del tour di Comunisti col Rolex. Durante il concerto, il rapper ha dedicato sul palco dell'Arena di Verona un brano alla fidanzata Chiara Ferragni chiedendole poi la mano.

© Riproduzione riservata