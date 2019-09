Pellegrinaggio, il "treno bianco" da Siracusa a Lourdes in 42 ore

Quasi due giorni per arrivare dall'Italia a Lourdes: il treno 'bianco' partito da Siracusa e arrivato a Lourdes, in Francia, per il pellegrinaggio nazionale dell'Unitalsi, ha impiegato 42 ore. Un tempo che è nella media: "Normalmente impieghiamo 42-44 ore, due giorni, a parte il record di 74 ore di qualche anno fa".

Lo racconta Nunzio Faranda, responsabile della sottosezione Unitalsi della Sicilia Orientale. Ma il lungo viaggio non scoraggia i malati e i volontari che li accompagnano.

"È il treno della gioia", dice Faranda. Ma ora è vicina una intesa per accorciare questi pellegrinaggi. Ferrovie presenterà lunedì a Roma i nuovi vagoni ristrutturati. C'è poi un impegno per diminuire le ore di viaggio e le soste. Analogo impegno è stato assunto dai francesi.

