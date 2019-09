Siracusa, il testimone di nozze è nonno Sebastiano: ha 105 anni

Un testimone ultracentenario alle proprie nozze. Gianluca Cadullo ha voluto al suo fianco ieri, nella chiesa dei Cappuccini di Siracusa, nonno Sebastiano Contimica, 105 anni e papà della madre.

Gianluca ha perso il padre a 5 anni e ha avuto da sempre come punto di riferimento nonno Sebastiano. "Ho individuato in lui la persona ideale da poter avere al mio fianco come testimone di nozze poiché ha alle spalle ben 70 anni di matrimonio", ha raccontato lo sposo.

L'articolo completo di Emilia Rossitto nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE