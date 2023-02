A Fiorello il Dopo-Sanremo: su Rai1 quattro puntate speciali del suo show

Il siciliano Fiorello sarà in diretta su Rai1 al termine delle serate del festival di Sanremo. Lo ha annunciato lui stesso, assieme ad Amadeus, durante il Tg1 di ieri sera.

«Tutto nasce dal mio amore per il festival e facendo la mia trasmissione la mattina alle 7, ho pensato al modo per vederlo», ha detto Fiorello, annunciando che quindi la soluzione è stata «fare VivaRai2, VivaSanremo, subito dopo la fine della serata, in diretta di notte su Raiuno».

Quattro scoppiettanti puntate di «Viva Rai2!», dunque, in diretta eccezionalmente su Rai1. Fiorello, Biggio e tutto il cast del suo programma, saranno in diretta dal Glass studio di Via Asiago per commentare su Rai1 da martedì 7 a venerdì 10 febbraio il Festival della canzone italiana. Quarantacinque minuti di notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, subito dopo la puntata di Sanremo, grazie anche agli scoop e i collegamenti in diretta con l’inviato, Gabriele Vagnato. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina poi, alle 7.15 su Rai 2, andrà in onda «Viva Rai2Viva Sanremo! bis», una replica di quanto mandato in onda la sera precedente su Rai1.

Annunciati i 22 Big in gara al Festival: siciliani il duo Colapesce-Dimartino e Levante Amadeus Giorgia Gli Articolo 31 Elodie Colapesce e Dimartino Ariete I Modà Leo Gassmann Mara Sattei I Cugini di Campagna Marco Mengoni Mr Rain Anna Oxa Tananai Lazza Paola & Chiara Lda Madame Gianluca Grignani Rosa Chemical Il duo Coma_Cose Levante Ultimo

