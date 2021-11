Siracusa, la robotica entra in sala operatoria per gli interventi al ginocchio

Anche in Sicilia la robotica entra in sala operatoria per aiutare con maggiore precisione nelle cure mediche dei pazienti e per assistere e supportare le equipe. La città di Siracusa ha fatto da apripista in Sicilia. Già nei mesi scorsi il reparto di chirurgia ortopedica, guidato dal dottor Emanuele Lombardo all’interno dell’istituto ortopedico Villa Salus, ha infatti avviato l’utilizzo per la prima volta nell’Isola, del robot di ultima generazione «Omnibotics», prodotto da Corin, nell’ambito della chirurgia interventistica al ginocchio.

La casistica raccolta in questi primi mesi di utilizzo è stata analizzata durante un focus dal titolo Chirurgia protesica robotizzata - presente e futurò nella sala conferenze dell’hotel Parco delle Fontane e poi in live surgery dalle sale operatorie di Villa Salus. «Il robot di ultimissima generazione - ha detto Lombardo - permette da un lato un netto miglioramento della tecnica chirurgica e dall’altro il perfetto bilanciamento cinematico della protesi al ginocchio. Il robot segue le varie fasi dell’intervento creando un’interconnessione tra le mani di chi opera e i sensori applicati al ginocchio, permettendo un perfetto allineamento e riducendo anche in futuro la necessità delle revisioni. Risultati positivi che presto andremo a replicare anche negli interventi di spalla e anca». «Passi in avanti importanti - ha concluso - che si traducono per i pazienti in numerosi effetti positivi durante la riabilitazione post-operatoria. Grazie all’importante investimento economico della proprietà, con l’utilizzo del robot continuiamo ad offrire un servizio di altissima qualità per quanto riguarda la chirurgia protesica, tra l’altro sempre in primo piano all’interno di Villa Salus».

© Riproduzione riservata