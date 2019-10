Ad Avola la giornata nazionale del tumore al seno metastatico

Anche Avola si unisce alle 60 città italiane che organizzano il prossimo 13 ottobre una Giornata nazionale del tumore al seno metastatico. L'obiettivo dell'evento, sostenuto e organizzato dall'Associazione Sicilia Donna Onlus, è quello di chiedere maggiori diritti per le donne colpite da questa patologia.

Proprio oggi, Europa Donna Italia ha calendarizzato un incontro alla Camera dei deputati dove presenterà alle istituzioni politiche il proprio manifesto a sostegno delle donne con tumore al seno metastatico. Sicilia Donna sarà rappresentata in occasione dell'incontro da Grazia Pignolo, referente per le donne metastatiche del territorio e promotrice del progetto "MetaDomani", accompagnata dalla vicepresidente dell’associazione Ata Sangregorio.

La giornata di Avola avrà inizio alle 10.30 nella Sala Fratantonio del Palazzo di Città di Avola, con un incontro informativo dal titolo “Alla ricerca del giusto equilibrio. La capacità di scegliere la soluzione migliore”.

"La ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di nuovi farmaci - spiega il dott. Paolo Fontana, direttore dell’Unità di Senologia Siracusa della Clinica Santa Lucia, nonché direttore scientifico dell’associazione Sicilia Donna - anche quando non è possibile arrivare alla guarigione, riescono comunque in molti casi a cronicizzare la malattia con pazienti che possono condurre una vita normale per molti anni, migliorando aspettative e qualità di vita".

"E’ un invito a tutte le donne a essere presenti - spiega Nicoletta Zorzan, presidente dell’associazione Sicilia Donna - a non tacere e agli uomini a non rimanere indifferenti, perché conoscere la malattia è il primo passo per uscire dal silenzio ma anche la migliore forma di tutela verso la propria donna".

© Riproduzione riservata