Salario minimo, a Siracusa viene introdotto nelle gare indette dal Comune

La giunta di Siracusa ha approvato un atto di indirizzo del sindaco Francesco Italia per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti stipulati dal Comune. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, prevede che in tutte le procedure di gara indette dell’Ente sia prevista per il personale impiegato in lavori e servizi pubblici l’applicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; ed in ogni caso che sia previsto un trattamento economico minimo inderogabile di 9 euro l’ora.

«Un segnale forte ed un punto di partenza per assicurare la dignità lavorativa non solo da un punto di vista economica ma anche di sicurezza alle maestranze impiegate per opere e servizi

pubblici» ha commentato il sindaco Francesco Italia. L'atto di indirizzo prevede delle premialità per l’adozione di politiche di parità di genere, inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di innovazione tecnologica.

Tra le altre previsioni i report semestrali sugli appalti, la verifica a campione dell’applicazione del contratto collettivo, i controlli sulla regolarità contributiva e le ispezioni sui luoghi di esecuzione dei lavori. Previsto un tavolo permanente di confronto con le organizzazioni sindacali per verificare le condizioni di lavoro, segnalare eventuali criticità e per proporre azioni migliorative.