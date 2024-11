Nuovo ospedale di Siracusa, la Regione assegna i 372 milioni

Via libera definitivo dal governo Schifani all’intera copertura finanziaria di 372 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Con una delibera approvata oggi dalla giunta, su proposta dell’assessore alla Salute, Giovanna Volo, ed elaborata dal dipartimento per la Pianificazione strategica, si assegnano, infatti, altri 24 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 300 milioni già assegnati dalla Regione con fondi ex art. 20 legge 67/88 e ai 48 milioni assicurati dall’Asp di Siracusa.

«Adesso il Consiglio superiore dei lavori pubblici - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - può procedere all’approvazione del progetto definitivo. Il nuovo ospedale è strategico per tutta l’area del Siracusano e il mio governo ha mantenuto l’impegno assunto con la comunità, intervenendo ulteriormente per garantire le somme aggiuntive dovute alla lievitazione del 70 per cento dei costi rispetto a quanto originariamente previsto. Vogliamo dotare il territorio di un’infrastruttura sanitaria moderna e funzionale per assicurare servizi adeguati».