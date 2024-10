Giornata di studi del Ppe a Siracusa, attesi oltre 120 fra sindaci e amministratori locali

Sono oltre centoventi le prenotazioni confermate, da parte di sindaci e amministratori locali da tutte le nove province della Sicilia, per la Giornata di studi #EUCommunication che si terrà a Siracusa domenica 6 ottobre. L'iniziativa, dedicata al tema della Comunicazione politica, è promossa dal Gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, a cura dell'eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia a Bruxelles e Strasburgo.

‭«Abbiamo registrato notevole interesse negli amministratori siciliani - dichiara Falcone - per una Giornata di studi che stiamo già programmando di ripetere in altre città, approfondendo ulteriori temi di interesse per chi fa politica sul territorio. Aiutiamo i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, a costruire un rapporto fattivo e di fiducia con i cittadini, rafforzando così il sistema democratico. La politica non si improvvisa, ma deve seguire dei valori e delle regole che fanno il bene delle comunità amministrate», conclude l'esponente FI-Ppe. La Giornata di Studi del Gruppo Ppe si terrà domenica 6 ottobre all'Open Land di viale Epipoli 252 a Siracusa, dalle ore 10 alle ore 18. Nel corso dei panel interverranno diversi specialisti nel settore di comunicazione pubblica e consulenza politica, giornalismo, coaching e social media.