Passeggiata in Ortigia, foto e visita agli stand: la giornata di Meloni al G7 Agricoltura

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Siracusa per l’Expo DiviNazione, dopo aver inaugurato l’evento, ha fatto una passeggiata in Ortigia, il centro storico di Siracusa, dove sono organizzate tutte le manifestazioni legate anche al G7 dell’Agricoltura che si terrà fino al 29 settembre. La premier, nel corso della passeggiata alla Marina, ha visitato alcuni stand delle forze dell’ordine, salutando gli addetti al pubblico con cui ha scambiato qualche parola e poi scattato delle foto.

Dopo aver visitato gli stand dell’Expo, Meloni ha partecipato allo spettacolo di inaugurazione di DiviNazione in corso Umberto, alle porte di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Inda, l’ente che ogni anno organizza gli spettacoli classici al Teatro greco di Siracusa. Si tratta di una esibizione di danza e musica per la regia di Giuliano Peparini. Dopo lo spettacolo, la presidente del Consiglio si recherà all’aeroporto di Catania per lasciare l’isola.