Sovranità alimentare e qualità del cibo: ecco le priorità del G7 Agricoltura in scaletta a Siracusa

Riaffermare il ruolo vitale dell’agricoltura e della pesca nella produzione sostenibile del cibo di qualità e nella gestione dei territori attraverso progetti di innovazione, cooperazione con Paesi in via di sviluppo e reciprocità nel commercio. E’ l’obiettivo del G7 Agricoltura e dell’Expo «Divinazione» che si svolgeranno dal 21 al 29 settembre a Siracusa, nell’isola di Ortigia.

Con un fitto programma di oltre 150 incontri e convegni si lavorerà, come anticipato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, alla definizione di un documento sottoscritto dal Gruppo dei sette, che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Usa, che verterà principalmente sulla sovranità alimentare, cioè la libertà di produrre e decidere cosa mangiare, che può essere garantita a tutti.

Il secondo elemento sarà quello del cibo di qualità. Per poi definire allo sviluppo congiunto con i Paesi in via di sviluppo di un’agricoltura più redditizia e sostenibile. Oltre a focus sui semi e la formazione. Tra i focus: l’ippica, l’economia del vino e la vendemmia, l’agricoltura di montagna e lo sviluppo dei distretti rurali.