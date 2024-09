Siracusa, la Fials protesta: il Comune nega gli stalli gratuiti per il personale del 118

Niente sosta gratuita per gli autisti soccorritori del 118 che si recano al lavoro nelle postazioni siracusane di Ortigia e Fontane Bianche. Lo segnala il coordinamento Fials 118 di Siracusa che spiega come gli operatori sanitari «non possono usufruire della sosta gratuita nemmeno durante le ore di servizio, altrimenti sono multati, come già avvenuto».

Il sindacato ha raccolto delle segnalazioni e ha subito chiesto l’intervento della presidenza della Seus, la quale ha tempestivamente inoltrato una istanza al Comune. «Tuttavia - spiega il sindacato -, incredibilmente la società si è vista respingere la richiesta».

Sull’episodio è intervenuta la Fials di Siracusa, con una nota a firma del segretario Sandro Idonea, inviata al sindaco: «Spiace rilevare il diniego - scrive - dal momento che si tratta di una evenienza prevista dal codice della strada. I soccorritori del 118 devono essere messi in condizione di poter espletare il loro servizio in maniera agevole, sono turnisti e l’alternanza del servizio deve essere rapida e senza interruzioni».