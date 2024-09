«Basta con la puzza a Priolo»: deputato annuncia un esposto alla procura dopo i «fuori servizio» alla raffineria

Il deputato regionale di FdI Carlo Auteri presenterà un esposto alla procura di Siracusa «per dire basta agli odori nauseabondi a Priolo, alla catena di fuori servizi, sfiaccolamenti ed eventi talmente straordinari da essere diventati ordinari».

«Non sono riuscito a scendere dall’auto a causa della puzza che non permette ai cittadini di respirare e di vivere dignitosamente nella propria città - sottolinea -. Quante sciagure a discapito sempre dei cittadini. Gente che si è ammalata, gente che ha lasciato giovanissimo la propria famiglia per andare a guadagnarsi il pane. Nonostante dopo il mio intervento al ministero siano scattati controlli e ispezioni, la situazione nelle varie industrie non è più sopportabile, e io, da uomo libero, da domani inizierò una battaglia in tutte le sedi per fermare questa porcheria e per dare forza ai cittadini».

«Mi recherò in procura - aggiunge - per capire se dobbiamo ancora giocare con la vita dei cittadini, e vedremo se i sindacati mi seguiranno. Non si tratta di una battaglia contro le industrie e contro i lavoratori». Il parlamentare dell’Ars ricorda che è stato il governo che a Roma ha varato il “salva Isab”, ma alla salvaguardia dei posti di lavoro c’è anche quello dell’ambiente e della salute». Auteri torna a chiedere un’audizione dei vertici Isab in commissione Ambiente, della quale fa parte, alla presenza dell’assessore regionale al ramo.