Un altro italo venezuelano sparito da giorni a Caracas, paura per il siracusano Antonio Calvino

Aumentano le persone scomparse e proseguono gli arresti dei dissidenti. Cresce la paura nella comunità di italiani in Venezuela, dove la cosiddetta operazione «toc toc» degli agenti del regime di Nicolas Maduro contro i suoi oppositori non risparmia nessuno, neppure i nostri connazionali che vivono nel Paese da decenni.

Gli ultimi due casi sotto i riflettori delle autorità italiane riguardano due italo venezuelani di origini siciliane.

«Ma i casi sono tantissimi - sostiene Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia eletto all’estero -, i rastrellamenti sono un po’ ovunque. Chiedo alle ambasciate di aprire le porte a tutti loro e alle decine di persone che mi chiamano dico di rifugiarsi subito nei nostri consolati».

Ma si teme che Antonio Calvino, 46enne di origini siracusane, non ci sia riuscito. «Dal 9 agosto scorso non si hanno più tracce di lui, che - spiega il parlamentare - era un oppositore del governo, arrestato tre anni fa durante il Covid davanti al nostro consolato a Caracas per “‘incitamento all’odio” con la presunta accusa di voler assaltare il nostro consolato e liberato lo scorso anno su pressione del nostro stesso governo. Ad avvisarci è stato il Comites degli italiani in Venezuela (organismo che si confronta con il consolato, ndr). Chiunque si rifiuta di andare a casa sua e della famiglia per verificare di persona cosa sia successo, perché hanno paura loro stessi di ritorsioni. Per cui abbiamo denunciato la cosa al console».