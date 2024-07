Regione Siciliana, Marco Falcone non è più assessore: l'ultimo atto la consegna della nuova caserma ai vigili del fuoco di Siracusa

Marco Falcone ha presentato le dimissioni dalla giunta Schifani. La formalizzazione è avvenuta alla fine della cerimonia di consegna della caserma dei vigili del fuoco a Siracusa (nella foto), di fatto l’ultimo impegno istituzionale di Falcone, eletto al Parlamento europeo con oltre 100 mila voti.

La delega all’Economia, in mano a Falcone fin dall’inizio di questa legislatura, andrà all’avvocato tributarista Alessandro Dagnino, scelto dal governatore per proseguire l’opera di risanamento dei conti pubblici e degli investimenti, il cui andamento è stato premiato dalle agenzie di rating che hanno innalzato il giudizio sulla Regione Siciliana. Dagnino dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, poi giurerà come assessore in Parlamento come prevede la legge.

Falcone oggi ha consegnato al comandante provinciale dei vigili del fuoco Sebastiano Macchiarella le chiavi della nuova caserma di Siracusa. L’immobile di contrada Pizzuta, ceduto in comodato al ministero dell’Interno, è stato realizzato dalla Regione Siciliana con un investimento di circa cinque milioni di euro. Alla cerimonia erano presenti anche il dirigente generale del dipartimento Finanze Silvio Cuffaro, il direttore regionale dei vigili del fuoco Gaetano Vallefuoco, e rappresentanti della deputazione locale e dell'amministrazione comunale. Il trasferimento dall’attuale sede alla nuova sarò operato gradualmente nelle prossime settimane.