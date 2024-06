Pachino, il nuovo sindaco è Gambuzza del centrodestra: la vittoria è arrivata per dieci voti

A Pachino vittoria sul filo al ballottaggio per la scelta del sindaco. Appoggiato dal centrodestra e da Sud chiama Nord, Giuseppe Gambuzza (nella foto) vince infatti con il 50,06%, superando con uno scarto di dieci voti Barbara Fronterrè, del centrosinistra, che chiude con il 49,94% delle preferenze. I voti di Gambuzza sono stati 4.285, quelli della sua avversaria 4.275.

Gambuzza, ex presidente del Consiglio comunale, era sostenuto da Forza Italia, Libertà Sud chiama Nord, Rinascita e Pachino Sì, a cui si è aggiunta al turno di ballottaggio la lista Emiliano Ricupero Sindaco, esponente del Pd e legato al parlamentare regionale Tiziano Spada. Fronterrè era sostenuta da alcune liste civiche di centrosinistra, dal Movimento per l’autonomia e dalla Democrazia cristiana Sicilia nuova. Fratelli d’Italia non aveva trovato l'intesa con Forza Italia, scegliendo un altro candidato sindaco non arrivato al ballottaggio.

«Grazie a tutti», è stato il primo commento del neo sindaco di Pachino, alla presenza del parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso. Determinante l’accordo tra Forza Italia e un pezzo del Pd.