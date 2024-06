All'ospedale di Siracusa nuova palazzina per la Terapia intensiva

Operativa da oggi la nuova palazzina per la Terapia intensiva dell’ex struttura commissariale nell’area di emergenza dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Il reparto di rianimazione diretto da Francesco Oliveri è entrato in funzione nella nuova collocazione, dotata di impianti di ultima generazione, radiologia e apparecchiatura tac anche per gli utenti esterni. L’attivazione della rianimazione consentirà già nella prima settimana di luglio il trasferimento del pronto soccorso nella sua sede originaria, ristrutturata e ampliata con i locali della terapia intensiva e, conseguentemente, potrà rientrare da Avola a Siracusa il reparto di oncologia.

Ne dà notizia il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone: «C’è voluto qualche mese in più rispetto alle previsioni per l’attivazione della nuova palazzina – spiega il direttore generale – considerata la delicatezza del reparto di Rianimazione e la volontà di consegnare ai cittadini ambienti all’avanguardia, dotati persino di un’area radiologica con apparecchiatura Tac di ultima generazione, in uso sia per i pazienti ricoverati che per gli utenti esterni, che consentirà un ulteriore abbattimento dei tempi di attesa».