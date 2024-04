Il sindaco di Siracusa anticipa i tempi: l’ordinanza antincendi in vigore dal 15 maggio

Anticipando di un mese i tempi di attuazione rispetto allo scorso anno, con l’approssimarsi della stagione estiva, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha emesso un’ordinanza, immediatamente esecutiva, in materia di prevenzione dagli incendi e per la pulizia dei fondi incolti. Il provvedimento, proposto dal settore Protezione civile e ulteriormente ampliato rispetto ai precedenti nelle previsioni e nelle prescrizioni vieta in modo assoluto l’accensione di fuochi di ogni genere e di combustione sul posto dei residui vegetali anche se derivanti da sfalci o potature, materiale forestale o agricolo anche se prodotto da aziende.

Il provvedimento, si legge nell’ordinanza, «avrà valore, oltre al periodo di massimo rischio incendi (dal 15 maggio al 31 ottobre 2024), anche nei periodi di allerta per ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, come pure negli altri periodi dell’anno solare anche al fine della sicurezza, dell’igiene e della sanità pubblica e del decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio, richiamando la cittadinanza». Nell’atto sono contenute, inoltre, le sanzioni amministrative derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni previste, graduate a seconda della gravità della violazione accertata. Prevista la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.