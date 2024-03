Carlentini, è morto Paolo Nigro ex consigliere comunale: aveva 33 anni

Anche i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana esprimono profondo cordoglio e raccoglimento ai familiari: «Siamo addolorati per questa notizia – ha dichiarato il capogruppo Antonio De Luca –. Fa specie doverne parlare al passato, ricordando il suo grande attivismo, competenza e amore per la sua comunità».

Il sindaco di Carlentini e il presidente del Consiglio hanno espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del giovane. Parole cordoglio anche da parte del Movimento 5 Stelle che, sui social ha scritto: «Ci ha lasciato una persona straordinaria, un ragazzo come pochi. Ci stringiamo al dolore della famiglia».

È morto Paolo Nigro, ex consigliere comunale di Carlentini e candidato a sindaco. Aveva 33 anni. Il decesso è avvenuto durante la notte. Era laureato in Scienze e tecnologie agrarie e da anni impegnato in politica e nel sociale. Ad accorgersi del decesso il padre che, non vedendolo sveglio al solito orario, è andato nella sua camera trovandolo privo di vita. Inutile l'arrivo dei soccorsi.

«Il circolo FDI Carlentini si stringe alla famiglia Nigro per la triste perdita del nostro caro amico Paolo - sta scritto in un altro post -, ragazzo per bene, grande lavoratore, imprenditore e politico. Una grande perdita per la città di Carlentini e per i tantissimi amici che ti hanno voluto bene e te ne vorranno per sempre. R.i.p carissimo Paolo».