È morto a Siracusa Ezechia Paolo Reale, ex assessore regionale

È morto oggi Ezechia Paolo Reale, 63 anni, siracusano, avvocato e politico. Da tempo conduceva una battaglia contro un male che non gli ha dato scampo. All’attività di penalista affiancava il ruolo di segretario generale del Siracusa International Institute for criminal justice and human rights, istituto dove era anche componente del board of directors e del Comitato scientifico regionale.

Ma era anche componente del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma; presidente della Fondazione Siracusa è Giustizia; componente dell’Associazione internazionale di Diritto Penale (Aidp) di Parigi; componente del Comitato di distribuzione del fondo sociale ex eternit. In politica, è stato assessore regionale all’Agricoltura nel 2015 nella giunta di Rosario Crocetta ma anche assessore e consigliere comunale a Siracusa. Nel 2013 da vita all’iniziativa civica «Progetto Siracusa». Candidato alla carica di sindaco, Reale ha sfiorato l’elezione in due occasioni arrivando al ballottaggio prima opposto a Giancarlo Garozzo nel 2013 e poi a Francesco Italia nel 2018.