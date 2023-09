Mattarella accoglie il presidente tedesco a Siracusa: «Caro Frank-Walter, fra Italia e Germania relazioni straordinarie»

«Caro presidente, caro Frank-Walter, è un gran piacere incontrarti. È un onore per l’Italia averti ancora una volta nel nostro Paese. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Vogliamo riaffermare, attraverso il premio alle municipalità, il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto presidente». È stato questo il saluto del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, che ha dato così il via all’incontro con il presidente tedesco a Frank-Walter Steinmeier, a Castello Maniace di Siracusa, prima tappa della visita in occasione del Premio dei Presidenti.

Lo avevano annunciato, da Milano, nel pieno dell’infuriare del Covid e ora Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier consegnano, a Siracusa, il secondo Premio congiunto per la cooperazione tra Italia e Germania. «Gli oltre 400 gemellaggi comunali che uniscono Germania e Italia, svolgono una vivace e composita attività per la comprensione e l’incontro tra le comunità in Italia e in Germania, contribuendo in questa maniera alla coesione al livello europeo, avevano scritto Mattarella e Steinmeier nel settembre 2020 proprio nel capoluogo della regione più colpita dalla pandemia. «I gemellaggi tra Comuni rappresentano un elemento irrinunciabile della cooperazione bilaterale e di un’Europa vissuta dalle società civili», avevano scritto per spiegare la decisione di istituire il Premio dei presidenti, la cui prima cerimonia si è svolta a Berlino nell’ottobre 2021 durante la visita ufficiale del capo dello Stato in Germania.

È arrivato alle 11.30 a Siracusa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’incontro bilaterale tra Italia e Germania. Mattarella torna a Siracusa dopo poco più di 2 anni, quando al Teatro Greco a luglio del 2021 inaugurò il centenario della ripresa delle rappresentazioni classiche e per assistere alle Coefore Eumenidi di Eschilo per la regia di Davide Livermore.

Poco dopo, intorno alle 11.45, al Castello Maniace, nel cuore di Ortigia, ha fatto il suo arrivo anche Frank-Walter Steinmeier, capo di stato tedesco. Il presidente della Repubblica, accompagnato dalla figlia Laura, ha accolto il presidente tedesco e la moglie Elke al Castello Maniace sull'isola di Ortigia. All’interno del castello svevo in centro storico la stretta di mano tra i due capi di Stato e una breve colazione.

Secondo tappa del bilaterale oggi pomeriggio al Teatro comunale dalle ore 15 dove pare che i due terranno un piccolo punto stampa. Seguirà una passeggiata a piazza Duomo. Alle 16, nel Teatro comunale siracusano si terrà la cerimonia di consegna del Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, poi i due capi di Stato faranno una passeggiata nell’isola di Ortigia. La giornata si concluderà al Teatro Greco con lo spettacolo Ulisse del coregorafo Peparini.

Domani la visita proseguirà a Piazza Armerina, Mattarella e Steinmeier in elicottero sorvoleranno le zone colpite dagli incendi degli ultimi mesi, poi incontreranno il comandante dei vigili del fuoco e una rappresentanza dei vigili volontari. Dopo la visita della Villa Romana del Casale, i due presidenti saranno all’Associazione Don Bosco 2000, dove verrà presentata l’attività dell’associazione dedicata all’accoglienza e all’integrazione dei migranti. Dopo la colazione presso la Masseria Bannata nel pomeriggio i due presidenti si recheranno allo Stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel Green Power vicino Catania.