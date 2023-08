Schiuma-party non autorizzato, denunciata una dirigente del Comune di Priolo

Gli agenti del commissariato hanno denunciato la dirigente dell’ufficio spettacoli e sport del Comune di Priolo Gargallo per avere organizzato nell’area mercatale di Marina di Priolo uno schiuma party con gonfiabili e animazione senza le autorizzazioni. Lo spettacolo, organizzato dal Comune per il Ferragosto, si è svolto pur non avendo l’autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal commissariato.

L️'evento, alla vigilia era stato promosso dallo stesso sindaco Pippo Gianni sulla propria pagina Facebook con un post pieno di hashtag: divertimento, ferragosto, balli, schiuma, party, gonfiabile e altri ancora. Nel post si dà notizia anche di una sfilata di moda e della promozione delle creazioni del brand In-Tatto, realizzate dai ragazzi seguiti dalla cooperativa lAlbero, che si occupa delle attività del centro diurno Handicap di Priolo. Il sindaco ha anche postato una foto, che riproponiamo qui.