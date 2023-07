L’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina sarà il nuovo dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Biella 2.

Dopo l’esperienza al Ministero tra il 2020 e il 2021 come ministro dell’istruzione nell’ambito del Movimento 5 Stelle, Azzolina era poi diventata preside di un istituto scolastico in Sicilia, nella sua Siracusa. In passato Azzolina aveva già lavorato a Biella come docente all’Itis Quintino Sella.