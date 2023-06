Siracusa sceglie la continuità, Francesco Italia resta sindaco

«È stato un risultato netto, sono state importante tante cose per raggiungerlo. Il desiderio della città è dare continuità all’amministrazione che con tutte le difficoltà ha portato a termine cose storiche per la città, a portare la citta ad un livello di notorietà e su questa base noi continuiamo». Sono le prime parole del sindaco Francesco Italia, confermato alla guida di Siracusa, giunto in piazza della Repubblica dove il neo sindaco accolto da un boato sta festeggiando la sua rielezione. Il dato ufficiale, al momento di 120 sezioni su 123, è Francesco Italia al 55,43% e Ferdinando Messina al 44,57%.

«Io ci ho sempre creduto. Ho visto crescere attorno a me l’affetto della gente. È stata una candidatura delle persone che ci hanno riconosciuto coerenza e determinati valori. Le sfide sono tante e tali che dobbiamo rivolgerci a tutto il consiglio per trovare il giusto equilibrio per bene città. Un grazie a tutti coloro i quali hanno permesso questo risultato. Con il Pd le affinità ci sono e ringrazio gli esponenti che ci hanno scelto».

Il sindaco prima di andare in piazza ha salutato i suoi genitori. «È stata una settimana complicata anche sotto il profilo dei nervi». Qualche parola anche per il suo avversario: «Desiderio confrontarmi: sarò il sindaco di tutti anche di coloro che non mi hanno votato e parto dalle cose che non hanno funzionato in questi anni».