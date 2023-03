A Siracusa raccolta firme per dire no all'autonomia differenziata

Al via a Siracusa la campagna referendaria di raccolta firme per dire no al progetto di autonomia differenziata del governo nazionale. La Flc Cgil provinciale ha organizzato un’assemblea dei delegati dell’organizzazione sindacali per domani lunedì 20 marzo, alle ore 16.30, presso il salone della Cgil di Siracusa (viale Santa Panagia 207).

All’iniziativa interverranno Giovanni La Rosa, segretario della Flc Cgil di Siracusa; Gianni Battaglia, del Coordinamento per la democrazia costituzionale; Roberto Alosi, segretario della Cgil di Siracusa; Adriano Rizza, segretario regionale della Flc Cgil Sicilia; Graziamaria Pistorino, della segreteria nazionale della Flc Cgil.

© Riproduzione riservata