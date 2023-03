Pachino in difficoltà finanziarie, il sindaco Petralito ritira le dimissioni

Lo scorso 22 febbraio aveva presentato le dimissioni per la difficoltà a continuare nella gestione dell’amministrazione comunale. Nell’ultimo giorno utile, Carmela Petralito, sindaco di Pachino, ha deciso di ritirare le dimissioni e continuare il suo mandato.

«Voglio ringraziare chi mi ha inviato messaggi di stima e sostegno, determinanti nel proseguire il mio mandato. Il cammino di risanamento di un cammino in dissesto come il nostro non è semplice. Il futuro della nostra Pachino è nelle nostre mani». Nella sua relazione conclusiva la prima sindaca di Pachino aveva denunciato le situazioni incredibili con perdite di milioni di euro: Pachino non aveva mai incassato un solo euro per il materiale della raccolta differenziata, pur pagandone gli ingenti costi; migliaia di tributi non sono stati riscossi, oneri di urbanizzazione prescritti.

