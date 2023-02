Presentato al Senato dalla siciliana Ternullo un disegno di legge per istituire il Garante degli anziani

Presentato al Senato dalla senatrice di Melilli (provincia di Siracusa) Daniela Ternullo, componente di Forza Italia alla Commissione Affari Costituzionali, un disegno di legge che prevede l'istituzione dell’Autorità Garante dei diritti delle persone anziane. Il ddl è firmato anche del presidente Silvio Berlusconi, del capogruppo dei senatori Licia Ronzulli e da tutto il gruppo parlamentare. Grande soddisfazione viene espressa da Enrico Pianetta, responsabile nazionale di FI Seniores.

«L'istituzione del Garante Nazionale degli Anziani - dice Pianetta - è una delle battaglie distintive dell’impegno dei Seniores di Forza Italia a favore della terza età. È questo un importante segno di attenzione della politica alle persone fragili e in difficoltà, ai disabili e a tutti gli anziani nel loro complesso, spesso trascurati, isolati e non sostenuti adeguatamente per il rispetto dei loro diritti».

«Auspichiamo che il ddl possa avere un rapido e utile percorso parlamentare di ampia approvazione al fine di dare a ben oltre 16 milioni di anziani (circa il 25% dell’intera popolazione italiana) una Autority nazionale di riferimento e di tutela, che finora manca, per il controllo della corretta applicazione delle leggi a sostegno degli anziani, della loro sicurezza e della loro dignità», conclude Pianetta.

Per il coordinatore regionale di FI Seniores della Sicilia, Salvatore Sparacino, «è anche di buon auspicio che il ddl sia stato proposto e presentato da una senatrice siciliana, Daniela Ternullo, atteso che proprio la Sicilia, grazie anche all’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, è finora l’unica regione italiana ad avere istituito con propria legge regionale, la 34/2021, il Garante regionale della persona anziana, di cui i Seniores siciliani chiedono, al presidente Schifani, la concreta nomina».

