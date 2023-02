Avvisi Tari sbagliati, proteste e polemiche a Sortino

Proteste e polemiche per gli avvisi Tari sbagliati anche a Sortino. Alla base di tutto ci sarebbe un errore: la società che si occupa del servizio di riscossione per conto dell’amministrazione, la Area S.r.l, ha emesso "comunicazioni con accertamenti esecutivi Tari non congrui", relativi agli anni 2017-2018.

informare i cittadini, dopo una serie di segnalazioni, è lo stesso Comune , che parla di errore tecnico e di dati riportati, appunto, errati. Annullati tutti gli atti emessi. In questi giorni , la società sta provvedendo alla notifica di quelli corretti. Il Comune assicura, inoltre, che eventuali informazioni possono essere richieste al numero verde 800090337 (chiamata gratuita) da rete fissa oppure chiamando lo 0283591707 da rete mobile. Errori del genere c'erano stati anche a Siracusa e Pachino, a partire, ad esempio dall’Imu, richiesta anche ad ex proprietari di immobili per anni in cui, da parecchio tempo, la vendita era stata compiuta.

