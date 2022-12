Usip sindacato di polizia: Arena nuovo segretario di base a Priolo

Giuseppe Arena nuovo segretario di Base dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti al Commissariato di Priolo Gargallo. Precedentemente in servizio alla Questura di Siracusa e adesso in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Priolo Gargallo, Arena ha dimostrato grandi competenze professionali che lo hanno sempre contraddistinto durante la sua crescita con la Polizia di Stato.

“Sono felice che un amico come Giuseppe abbia voluto intraprendere questo cammino all’interno del progetto dell’Unione Sindacale Italiana Poliziotti - ha detto il segretario provinciale Usip, Raffaele Zappalà -, unico sindacato di riferimento della Uil. Un progetto ambizioso ma che in poco tempo ha dimostrato di essere valido, raggiungendo ottimi risultati su scala Nazionale”.

Il vice segretario Provinciale Vincenzo Tedesco ha aggiunto: “Giuseppe Arena non ha bisogno di presentazioni, è il collega ideale che tutti vorrebbero accanto e soprattutto è una persona guidata da sani principi morali e professionali”.

Queste invece le considerazioni di Giuseppe Arena: “Mi sento onorato di rivestire questo prestigioso incarico. Sono voluto tornare nella mia città di origine in quanto ho sempre desiderato fornire il mio contributo; adesso rivestendo questo delicato ruolo, all’interno della segreteria Usip Siracusa, mi dedicherò all’attività sindacale in favore di tutti i miei colleghi come da valori confederali della Uil”.

