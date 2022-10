Sorprende un uomo mentre abbandona rifiuti illegali, aggredito il sindaco di Augusta

Un uomo ha aggredito il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, che è stato costretto a recarsi al Pronto soccorso. La reazione violenta è scaturita dopo che il sindaco lo ha sorpreso mentre stava smaltendo abusivamente degli scarti di lavorazione edile. Di Mare ha rimediato 5 giorni di prognosi e dopo essere stato dimesso ha presentato una denuncia al commissariato di polizia. «Durante la pausa pranzo - dice Di Mare - di oggi mi sono accorto di questo cittadino che con menefreghismo e in maniera disinvolta, stava abbandonando dei rifiuti edili, in maniera del tutto irregolare, in un carrellato a servizio di un’attività commerciale. Mi sono avvicinato a lui e in maniera educata gli ho chiesto di riportare indietro i rifiuti e di provvedere successivamente a conferirli in maniera idonea. Ha reagito in maniera del tutto spropositata iniziando dapprima con le minacce verbali e subito dopo passando a quelle fisiche».

