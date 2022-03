Sanità, Caruso dirigerà il reparto di Ortopedia all’ospedale di Siracusa

Salvatore Caruso, già dirigente facente funzioni, ha sottoscritto e formalizzato il contratto di dirigente dell’unità di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Umberto l di Siracusa, davanti al direttore generale dell’Asp Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, dopo aver superato il concorso relativo all’incarico dirigenziale. «La nomina di Caruso - si legge in una nota dell’Asp - rientra nell’ambito dei concorsi per il conferimento complessivo di 38 incarichi quinquiennali di direttori di strutture complesse i cui bandi sono stati pubblicati nel corso del 2019 con la riapertura dei termini nel giugno 2020». Nella stessa seduta, presente il direttore delle risorse umane Lavinia Lo Curzio, sono state formalizzate, inoltre, le firme dei contratti per i responsabili delle unità di assistenza socio sanitaria Carolina Baiano e veterinaria Area A di Noto Vincenzo Castagna, nonché per due incarichi di dirigente medico, Francesco Giuffrida per il pronto soccorso di Lentini e Marcello Passanese per l’ambulatorio di chirurgia dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

© Riproduzione riservata