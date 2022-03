Siracusa, Andrea Camelia nel Dipartimento Libertà Civili di Forza Italia

Cresce il Dipartimento delle Libertà Civili di Forza Italia in Sicilia. A Siracusa è stato nominato Andrea Camelia. Ne dà notizia il coordinatore regionale Sandro Mangano, al termine di una cena al ristorante “il Buio” di Catania. Una scelta non casuale poiché il locale è per antonomasia un punto di riferimento per la comunità Lgbt di Catania. Andrea Camelia, imprenditore 29enne di Siracusa, ha accolto l’incarico con grande piacere e responsabilità.

“Il compito di Camelia - sottolinea con enfasi Mangano - sarà quello di essere un punto di riferimento per la sensibilizzazione delle tematiche legate ai diritti civili Lgbt, e non solo, per l’intera provincia”.

