Siracusa, l'assessore Fontana si è dimessa: «Non c'è più la serenità per lavorare»

Si è dimessa dalla giunta di Siracusa, l’assessore alla Mobilità Maura Fontana. «Ho deciso di interrompere il mio percorso all’interno di questa amministrazione - dice - L’ho deciso perché credo fermamente che per lavorare con dedizione, energie, sacrifici, tempo e mettendoci sempre il cuore, come fino ad oggi ho fatto, bisogna poterlo fare con serenità, serenità che da un pò di tempo è venuta a mancare. Certamente bello e auspicabile che un’amministrazione voli alto e guardi oltre per costruire un futuro migliore. Belle le idee nuove, quelle che possono rivoluzionare alcuni aspetti della vita della città. Questo però non deve andare a discapito della quotidianità, che è quella che i cittadini vivono sulla propria pelle e su questo aspetto non si sono verificate le condizioni per poter operare. Per tale motivo preferisco farmi da parte».

